Как Россия получает патент от США на агрессию против Украины

Россия осуществила ракетный удар по центру Сум, в результате которого есть десятки раненых, среди которых и немало детей. Это может показаться очередным террористическим актом направленным на запугивание украинцев, но стоит напомнить, что эти удары происходят на фоне пренебрежения американской администрацией. Путин пользуется новой атмосферой общения с Трампом, чтобы совершать преступления против Украины.

Американское соучастие в преступлениях против Украины

Ни Дональд Трамп, ни его подчиненные практически никак не комментируют действия российской армии и не осуждают их. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Когда американский журналист поинтересовался у Трампа, собирается ли он делать санкции против России более жесткими на фоне того, что Путин фактически нарушил так называемое "энергетическое перемирие", Трамп только сказал, что "они там воюют". Очевидно, он хотел перевести тему разговора на более приятную для своей репутации.

Такая атмосфера американо-российского диалога является атмосферой соучастия американской администрации в преступлениях Путина и его подчиненных. Ведь Вашингтон поощряет преступления и убеждает российского президента в полной безнаказанности и возможности действовать так, как заблагорассудится.

Но в ударе по Сумах есть и другая, гораздо более важная логика. Неоднократно приходилось объяснять, что Россия в отношении Украины пытается применить тактику салями. Да, трехдневный блицкриг закончился фиаско, однако об этом поражении в Москве давно забыли. Они перестроились с короткой войны для смены власти в Украине на многолетнюю войну на истощение, целью которой является оккупация всей территории соседнего государства с последующим ее присоединением к России. Когда создаются условия для легитимизации путинских захватов, это создает у агрессора впечатление, что ему удастся продвинуться и в другие регионы Украины с таким же инструментарием их аннексии.

Надо четко понимать, что когда представитель Трампа Стив Уиткофф, который имел неоднократные разговоры с российским президентом, начинает фактически оправдывать оккупацию украинских земель и убеждать, что Путин имеет право на сохранение контроля над этими регионами Украины, потому что там якобы проживает русскоязычное население.

Это означает, что Россия получает от американской администрации, которую представляет Виткофф, своеобразный патент на агрессию и оккупацию. Ведь если можно аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, в которых подавляющее большинство населения это этнические украинцы регионы и где испокон веков разговаривали на украинском языке и только советское время привело к русификации, то почему не могут быть аннексированы и другие регионы Украины?

Что теперь останавливает Путина, когда на стороне его агрессивных действий – комментарии американских чиновников, а сам Трамп дерзко говорит о возможности присоединения Канады и Гренландии и при этом не сталкивается с серьезным сопротивлением в американском обществе?

Американцы, кажется, даже не замечают, что передвинулись в 30-е годы прошлого века, когда о таких претензиях к соседним государствам заявляли с митинговых трибун Берлина.

Для чего Путину нужен Трамп

Удар по Сумах может быть подготовкой к новым агрессивным действиям российской армии, а запугивание жителей этого города – подготовкой к оккупации, за которой последует аннексия. Конечно, это может произойти совсем не сегодня. Путину нужно, чтобы Трамп и Уиткофф помогли ему легитимизировать оккупацию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Чтобы в Вашингтоне сказали, что вопрос аннексии украинского Крыма является закрытым, а Россия может рассчитывать на международное признание этого агрессивного акта по крайней мере со стороны администрации президента США. Далее можно переходить к новым агрессивным действиям.

Надо четко осознать, что в такой ситуации не только Россия будет отвечать за каждую свою ракетную атаку, за каждого раненого и убитого украинского гражданина, за каждый уничтоженный инфраструктурный объект. Отвечать будут также те, кто создает эту ужасную атмосферу дипломатического пренебрежения к преступлению, кто фактически создает возможности для пересмотра международного права в интересах тех, кто считает, что право силы является более важным, чем правовые нормы, которые были установлены после Второй мировой войны.

Их установили именно для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, об опасности которой нас неоднократно предупреждал Трамп. Я не знаю, нужно ли объяснять, что подобные действия как раз и создают возможности для Третьей мировой войны как для неизбежной угрозы и для россиян, и для американцев, которые могут стать первыми жертвами такой большой катастрофы.