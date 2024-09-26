В США "не впечатлены" Планом победы Украины: в WSJ раскрыли детали

В администрации президента США Джо Байдена недовольны тем, что мирный План победы Владимира Зеленского не имеет всеобъемлющей стратегии.

Западные чиновники отметили, что видение Киева вместо этого сосредоточено на вооружении и ослаблении ограничений на ракеты большой дальности.

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Издание пишет, что высокопоставленные американские и европейские чиновники, которые знакомы с общими принципами плана, заявили, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях, когда "российские войска медленно, но уверенно одерживают победы на поле боя".

"Я не впечатлен, там не так много нового", – цитирует издание высокопоставленного чиновника.

Расхождения видения Киева и Вашингтона

В издании также отметили, что США и Украина оказались в решающей точке войны, без общего видения. Разногласия между Киевом и Вашингтоном тоже вызвали разногласия между США и их союзниками по снятию ограничений на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия на территории России.

Центральным элементом плана является то, что США должны дать Украине зеленый свет на использование оружия так, как Киев считает нужным.

Байден месяцами отказывался сдвинуть с места давнюю просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности на территории России. Ряд европейских лидеров считает, что после 2,5 лет войны Украина "заслужила" право беспрепятственно противостоять российским войскам и именно этим они апеллируют к позиции США.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц поддержал нежелание Байдена разрешить свободное использование дальнего оружия.

Что охватывает мирный план

"Украинский план широко охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику", – сообщил высокопоставленный чиновник Департамента.

При этом американские и европейские чиновники заявили, что наиболее разработанной частью плана является первая фаза - запросы, связанные с вооружением, тогда как остальные ключевые элементы имеют меньше конкретики.