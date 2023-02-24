США объявили о новом пакете военной помощи на 2 миллиарда долларов

В годовщину полномасштабного российского вторжения Вашингтон объявил большой пакет военной помощи Украине. Сумма нового пакета поддержки – 2 миллиарда долларов.

В рамках этой помощи Украина получит дополнительные боеприпасы, средства обнаружения беспилотников и многое другое оружие.

Обратите внимание Польша сегодня отправит Украине первые танки Leopard 2, – Bloomberg

Что получит Украина в рамках нового пакета

Новый пакет поддержки от США предусматривает предоставление Украине:

дополнительные боеприпасы к системам HIMARS;

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;

боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой;

дроны CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS;

средства обнаружения беспилотников и радиоэлектронной борьбы;

оборудование для разминирования;

оборудование для поддержания безопасной связи;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи безопасности столько, сколько это потребуется,

– подчеркнули в Пентагоне.

В Пентагоне не уточнили количество оружия и средств, предоставляемых Украине, однако, учитывая сумму оборонного пакета, наше государство получит колоссальное усиление со стороны США.

Вашингтон рассматривает вопрос предоставления истребителей

После создания так называемой "танковой коалиции" следующим вопросом стало предоставление Украине боевой авиации для противостояния в воздухе. Сейчас по этому поводу продолжаются переговоры и дискуссии, однако накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон рассматривает вариант предоставления Украине истребителей пятого поколения в долгосрочной перспективе.

Нуланд пояснила, что после завершения войны партнеры должны быть уверены, что Украина сможет себя защитить в случае новых угроз, а истребители могут стать одним из элементов удержания России от повторного вторжения.

То есть, США могут предоставить нам истребители F-22 Raptor или F-35 Lightning II. Вероятно, речь идет именно о втором варианте, поскольку среди истребителей пятого поколения они единственные, которые производят сейчас США.