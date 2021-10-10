США объявили о возобновлении лотереи для выдачи Green Card
Источник:"Голос Америки"
Администрация президента США Джо Байдена объявила о начале регистрации для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год. Это также называют лотерею Green Card.
В то же время тысячи победителей лотерей прошлых лет и дальше страдают от задержания обработки документов. Речь идет о жителях Афганистана, Египта, Перу, Ирана и других стран.
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Надежды людей на скорое начало новой жизни в США не сбылись.
Власти Штатов признают серьезное отставание в обработке имеющихся заявок. Многие из них подали еще во время администрации Дональда Трампа. Тогда процесс существенно замедлился из-за пандемии коронавируса.
Стартовал судебный иск
В то же время право на получение визы не переносится на следующий год. Именно поэтому некоторые победители так и не осуществили свою мечту. Люди инициировали судебный иск против властей США.
Они надеются хотя бы таким образом получить проездные документы.
В то же время в Госдепе США заявили, что победа в лотерее не гарантирует, что человек получит визу или пройдет собеседование на получение визы.
Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз,
– говорится в сообщении.
Германия нуждается в 400 тысячах мигрантов
- Глава Федерального агентства занятости Детфель Шеле заявил, что Германия нуждается в 400 тысячах мигрантов ежегодно.
- В стране дефицит представителей разных профессий. В частности, медсестер и ученых.
- Существенную нехватку работников испытывают также владельцы немецких гостиниц и заведений общественного питания.
- По словам Шеле, ситуация в стране еще будет обостряться. В частности, "повсеместно будет недоставать квалифицированных работников".
- По данным специалистов, рабочие места для мигрантов найдутся фактически в каждой сфере.