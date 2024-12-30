США объявили о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Украине, – Белый дом

США объявили о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Украине. Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря.

Помощь направят на армию и сферу безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также: Три страны направили Украине 150 миллионов евро на изготовление отечественного оружия

Что вошло в новый пакет помощи от США

"Сегодня я с гордостью объявляю почти 2,5 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии", – заявил президент США Джо Байден.

Он сообщил о дополнительном пакете на 1,25 миллиарда долларов для армии и пакете Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.

Я поручил моей администрации продолжать как можно быстрее оказывать Украине как можно большую помощь, включая списание более старой американской техники для Украины, скорую доставку ее на поле боя,

– добавил Байден.

По его словам, минобороны США уже находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники для поддержки украинской армии во время зимы.

"По моему руководству Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение остального времени моего пребывания в должности", – подытожил нынешний глава США.

Напомним, что Штаты могут передать Украине аналог системы ПВО "Железный купол", который сейчас используется Израилем. Там надеются таким образом помочь Киеву противодействовать российским ракетам и дронам.