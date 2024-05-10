Из-за наступления России на Харьковщину: США сегодня объявят помощь на 400 миллионов, – Politico

Утром 10 мая российские захватчики начали наступление на Харьковщину. Из-за этого США могут уже сегодня объявить помощь Украине.

Так, речь идет о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом написало американское издание со ссылкой на двух официальных лиц США и сообщения, направленные в Конгресс.

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По данным издания, новый пакет помощи будет предусматривать передачу оружия, которое уже есть на складах США. В частности, речь идет о новых ракетах Patriot, Stinger, боевые машины Bradley, машины с защитой от мин и засад MRAP, Javelin и другие боеприпасы.