Ускорение поставок оружия Украине: США срочно собирают встречу союзников

США планируют на этой неделе встретиться с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе. Обсудят ускорение поставок оружия в Украину.

На встрече будут директора по вооружениям и представители более чем 40 стран Европейского союза и НАТО. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Патрик Райдер, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Номер один во всех списках: Резников назвал самое необходимое оружие для Украины

По словам Райдера, чиновники сфокусируются на глобальных усилиях по ускоренной поставке, производству и поддержке оружия, необходимого Украине.

Украина нуждается в большей помощи

Напомним, недавно командующий силами НАТО в ЕС Каволи заявил, что по состоянию на 26 апреля международные партнеры передали Украине уже 98% обещанной бронетехники. Он уверяет, что наши воины получают все обещанное оружие вовремя, но обещает, что поддержка Украины продолжится и дальше.

Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что о достаточности или недостаточности оружия может говорить только Генеральный штаб ВСУ. Он пояснил, что заявление Каволи основывается на подсчетах, о которых генерал США знает.

Однако на самом деле техники должно быть гораздо больше. Подоляк подчеркнул, что есть дефицит снарядов, особенно тяжелых калибров.