В Балтиморе обвалился мост: найдено тело одного погибшего, еще 6 человек ищут, – CNN

В ночь на 27 марта большое судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Кея в Балтиморе, в результате чего возник обвал объекта. Сейчас нашли тело по меньшей мере одного погибшего.

Об этом сообщила член совета города Филиция Портер. Отмечается, что количество жертв еще может увеличиться.

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Нашли по меньшей мере одного погибшего

Сообщается, что тело одного погибшего нашли в Балтиморе в США, где обвалился мост Фрэнсиса Скотта Кея. Представитель береговой охраны США рассказал, что продолжаются поиски еще шести человек.

Среди них есть члены строительной бригады, которая ремонтировала мост, когда в него врезалось судно. Заметим, что ранее из реки Патапско уже достали двух человек. По словам представителя береговой охраны, одного из них госпитализировали в "очень серьезном состоянии".

Американский президент Джо Байден уже прокомментировал этот инцидент. Он рассказал, что имел разговор с губернатором штата Мэриленд и мэром Балтимора. В частности, на месте событий находится министр транспорта Питер Буттиджедж.

Я сказал им, что мы предоставим все федеральные ресурсы, которые им нужны для реакции на эту чрезвычайную ситуацию, я и имею в виду все федеральные ресурсы. Мы отстроим этот порт вместе,

– сообщил он.

Могло ли это быть спланированным актом

Как отметил американский лидер, пока все указывает на то, что событие является несчастным случаем. Персонал судна, которое врезалось в мост, успело сообщить Департамент транспорта Мэриленда о потере контроля над кораблем.

Джо Байден указал на то, что порт в Балтиморе является одним из крупнейших логистических хабов в стране, через него ежегодно проходит 850 тысяч судов.

"По моему намерению, федеральное правительство полностью оплатит восстановление моста, и я ожидаю, что Конгресс поддержит мою инициативу", – подчеркнул президент США.

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