Ограничение обмена разведданными может ослабить оборонительные операции ВСУ, включая работу ПВО, – CNN

США прекратили предоставлять Украине часть разведданных. Это может ослабить оборонительные позиции Украины, прежде всего сил ПВО.

США ограничили обмен разведданными с Украиной, чтобы та могла меньше ударять по российской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Украина ослабнет без разведданных США

Высокопоставленный чиновник США отметил для CNN, что сокращение обмена разведывательными данными между Украиной и США грозит ослабить оборонительные и наступательные позиции Украины. Прежде всего речь идет о силах ПВО.

США уже сократили обмен разведывательной информацией, в частности количество разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных полетов,

– заявили источники.

Напомним, Sky News подтвердили, что США прекратили передавать Украине некоторые разведывательные данные. Речь идет о таких, помогающих Украине наносить удары по российской территории. Запрет в частности распространяется на американских союзников, которые получают разведданные от США и могли передавать их потом Украине.