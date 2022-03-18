В США опровергли фейк России о гибели американских военных в Украине

Российские пропагандисты 17 марта начали кричать, что где-то под Донецком погибли трое военных из США. Хотя, конечно, никаких оснований для этого не имели (но все ведь знают, что россиянам не нужны основания для создания фейков).

Более того – лжецы назвали фамилии и звания "идентифицированных погибших". А у их якобы тел нашли, не поверите, флаг штата Теннеси (почти как визитку Яроша). Естественно, в США опровергли весь этот бред.

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В США опровергли ложь россиян, якобы в Украине погибли американские гвардейцы

В национальной гвардии штата Теннесси в США опровергли распространенную российскими СМИ ложь о якобы гибели трех американских военнослужащих в Украине.

Представитель нацгвардии Трейси О'Грейди заявил, что "знает о фейковых новостях, поступающих из России". Но все гвардейцы на самом деле живы и невредимы.

Все члены национальной гвардии Теннесси вернулись в родной штат еще в 2019 году,

– объяснил О'Грейди.

Напомним также:

13 марта Россия атаковала полигон во Львовской области, где расположен Международный центр поддержки мира и безопасности. В тот день погибли несколько десятков человек, более сотни получили ранения.

Заметим, на этой базе раньше проходили учения и совместные тренировки украинских и американских военных. Но всех иностранцев увезли оттуда еще до начала боевых действий.

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