Ба більше – брехуни назвали прізвища та звання "ідентифікованих загиблих". А біля їхніх начебто тіл знайшли, не повірите, прапор штату Теннесі (майже як візитку Яроша). Ясна річ, у США спростували всю цю маячню.

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У США спростували брехню росіян, нібито в Україні загинули американські гвардійці

У національній гвардії штату Теннессі у США спростували поширену російськими ЗМІ брехню про нібито загибель трьох американських військовослужбовців в Україні.

Представник нацгвардії Трейсі О'Грейді заявив, що "знає про фейкові новини, які надходять з Росії". Та усі гвардійці насправді живі й неушкоджені.

Усі члени національної гвардії Теннессі повернулися у рідний штат ще у 2019 році,

– пояснив О'Грейді.

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13 березня Росія атакувала полігон у Львівській області, де розташований Міжнародний центр підтримки миру й безпеки. Того дня загинули кількадесят людей, понад сотня зазнали поранень.

Зауважимо, на цій базі раніше були навчання і спільні тренування українських і американських військових. Але усіх іноземців забрали звідти ще до початку бойових дій.

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