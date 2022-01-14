США опубликуют данные разведки о планах России по Украине, – Белый дом

Штаты опубликуют данные их разведки о планах Кремля по Украине. Вероятно, речь пойдет о фабрикации оснований, чтобы выдвинуть обвинения Украине.

Обвинения могли касаться событий на востоке Украины. Об этом 14 января заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Штаты обнародуют данные разведки о планах Кремля

Салливан заявил, что Кремль мог сфабриковать основания для того, чтобы обвинить государство в "подготовке неминуемой атаки на российские силы на Востоке Украины".

Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они (Россия – 24 канал) готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания повода, которыми мы поделимся в течение следующих 24 часов,

– заявил Салливан.

Кстати, ранее в США заявили – не думают, что Кремль решился на военные действия против Украины.

14 января украинская разведка заявила, что Россия готовит провокации против своих же военных. Кремль вынашивает хитрый план обвинить потом в этих провокациях Украину. В частности, речь идет о провокациях со стороны Приднестровья.

Что этому предшествовало

Впервые о размещении войск России у границы с Украиной сообщила американская пресса в октябре 2021 года.

Алексей Данилов в конце 2021 года заявил, что у границы с Украиной находится 122 тысячи военных России. Однако заверил, что в Украине не ведут прямой подготовки к началу военной агрессии в ближайший день, ведь все необходимые подготовительные этапы в стране прошли.

13 января в Белом доме заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил министру обороны Алексею Резникову непоколебимую поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также украинская разведка заявила, что командование Кремля даже начало проверке боевой готовности своих войск на оккупированном Донбассе. В частности, отдельные формирования выводят на полигоны.

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