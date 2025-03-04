Остановка военной помощи США будет ощутима не сразу, – CNN

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине. Однако Украина далеко не сразу почувствует последствия этого.

У Украины есть какой-то запас оружия, а потому последствия прекращения поддержки ВСУ почувствуют не сразу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Какие последствия будет иметь остановка военной помощи

Как сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, влияние этого решения будет ощущаться постепенно – возможно, в течение нескольких дней или недель. В то же время, когда имеющиеся запасы начнут истощаться, ситуация для ВСУ может значительно осложниться, даже если европейские союзники будут пытаться компенсировать недостаток.

Европа не может заполнить пробел в своих возможностях в одиночку,

– отметил собеседник издания.

Эксперты прогнозируют, что эффект от прекращения помощи будет ощутимым в перспективе двух-четырех месяцев. По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана, эта ситуация будет иметь серьезные последствия для Украины.

Кроме того, администрация Трампа может пересмотреть и другие формы поддержки, в частности обмен разведданными и обучение украинских военных, что еще больше повлияет на обороноспособность страны.