Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и The New York Post.

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Замораживание помощи касается и техники в Европе

В целом сроки, когда Трамп может возобновить помощь, очень размыты. "Пока Трамп не решит, что Украина хочет мира" – так говорят чиновники.

"По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны, который пожелал остаться неизвестным во время частных обсуждений, США приостанавливают предоставление любой военной помощи, пока Трамп не решит, что украинские лидеры продемонстрируют добросовестную преданность миру. Представитель Белого дома заявил, что администрация также пересмотрит помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта", – сказано в заметке Bloomberg.

Приказ касается всей военной техники США, которая сейчас не находится в Украине. И даже того оружия, которое находится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше.

Источники в Белом доме говорят, что делают паузу и "пересматривают помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы". Мол, это только пауза, а не окончательное прекращение помощи.

Трамп приказал министру обороны Питу Хэгсету выполнить директиву, которая остановит отгрузку всей американской военной техники, которая еще не находится в Украине, включая оружие в Европе,

– пишут в СМИ.

Вечером 4 марта Трамп выступит с речью впервые после инаугурации. Он подведет итоги месяца на президентском посту.