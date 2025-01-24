США останавливают всю иностранную помощь: это может касаться и Украины, Politico
Госдеп США издал указ об остановке всей иностранной помощи на 90 дней. Это решение может касаться в том числе и Украины.
Это указание шокировало и самих работников ведомства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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Что предусматривает указ Госдепа
Государственный департамент США издал приказ, который останавливает расходы на большинство программ иностранной помощи в течение следующих 90 дней.
Указание, которое поступило в пятницу, вызвало удивление даже среди работников ведомства.
Государство фактически отказалось от иностранной помощи,
– заявил один из чиновников
По предварительной информации, эти ограничения могут коснуться программ поддержки Украины, Тайваня и Иордании, хотя официального подтверждения этого пока нет.