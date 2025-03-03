У Трампа прекращают охоту за российскими шпионами в США, – CNN

Администрация Трампа ради возобновления отношений с Путиным идет на опасные шаги. Вашингтон согласился остановить кибератаки на Россию.

Еще в конце февраля сообщалось, что для нормализации отношений с Москвой глава Пентагона Пит Гегсет приказал Киберкомандованию США остановить все кибероперации против России, включая наступательные атаки. Источники издания CNN подтверждают эту информацию, передает 24 Канал.

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США останавливают кибератаки на Россию

Известно, что США приостановили операции и планирование наступательных киберопераций против России. Американский чиновник, который общался с изданием на условиях анонимности, заявил, что эта пауза является "серьезным ударом". Она сделает США более уязвимыми к возможным кибератакам со стороны Москвы, которая имеет мощный состав хакеров, способных нарушить критическую инфраструктуру США и собирать чувствительную разведывательную информацию.

Приостановление наступательных и оборонительных киберопераций происходит на фоне попыток Трампа восстановить отношения с Россией.

К слову, в Москве изрядно обрадовались ссоре Зеленского и Трампа. Как сообщают СМИ, подготовку к встрече российского диктатора и главы США ускорили.