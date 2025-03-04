В Пентагоне опровергли информацию об остановке наступательных киберопераций против России, –СМИ

Пентагон опроверг информацию о том, что новый министр обороны США Пит Гегсет якобы приказал остановить наступательные кибероперации против России. На самом деле такого приказа не было.

Гегсет не остановил кибероперации против России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Кибероперации против России продолжаются

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, Гегсет не отменял и не приостанавливал никаких операций, направленных против "злонамеренных российских целей". Никаких приказов о паузе или остановке в действиях не поступало.

Ранее издание The Record, которое специализируется на кибербезопасности, сообщило, что глава Пентагона дал распоряжение Киберкомандуванню США прекратить планирование атак против России.

Эта новость вызвала волну критики среди демократов. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что администрация Дональда Трампа фактически предоставляет Москве "свободный пропуск", одновременно кибератаки со стороны России на критическую инфраструктуру США продолжаются. Это решение могло поставить под угрозу кибербезопасность частных компаний в США и во всем мире.