США оставят авианосец в Средиземном море из-за российских войск на территории Украины
Источник:AP
Из-за ситуации на российско-украинской границе ударная группа кораблей ВМС США останется в Средиземном море. Суда пока не будут двигаться на Ближний Восток, как было запланировано.
Соответствующий приказ ударная группа получила от американского министра обороны Ллойда Остина. В нее входят авианосец USS Harry S. Truman и 5 сопровождающих его судов.
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Почему корабли оставили в Средиземном море
Издание пишет, что такое решение в Пентагоне приняли из-за беспокойства по поводу скопления российских войск у границы с Украиной. Мол, учитывая это, существует необходимость постоянного присутствия в Европе. Как анонимно уточнил один из чиновников, подобный шаг поможет успокоить союзников и партнеров США в регионе.
Какие корабли сопровождают Harry S. Truman:
- USS San Jacinto – крейсер;
- USS Cole – эсминец;
- USS Bainbridge – эсминец;
- USS Gravely – эсминец;
- USS Jason Dunham – эсминец.
Что известно об USS Harry S. Truman: основное
Американский авианосец Harry S. Truman был заложен в ноябре 1993 года под именем USS United States. Впрочем, впоследствии его переименовали в честь 33 президента США – Гарри Трумэна. В сентябре 1996 года судно было спущено на воду. Корабль был официально введен в состав флота страны летом 1998 года. В общей сложности его строительство обошлось в 4,5 миллиарда долларов.
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