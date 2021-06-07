США окончательно отказались передать спутниковые снимки ракеты "Бук" по делу MH17

Соединенные Штаты дали окончательный отказ суду в Гааге по поводу предоставления спутниковых изображений запуска ракеты "Бук", которой предположительно был сбит самолет MH17. В Нидерландах 7 июня начали рассмотрение дела о крушении по существу.

В 2014 году государственный секретарь США Джон Керри сообщал, что американские космические аппараты видели место запуска, траекторию ракеты и ее попадание в пассажирский авиалайнер.

Читайте также 298 пустых стульев: красноречивая акция перед посольством России в Гааге из-за катастрофы MH17

США отказались предоставлять спутниковые снимки

В Министерстве юстиции Нидерландов заявили, что представитель прокуратуры получил доступ к спутниковым снимкам от Штатов. Однако, несмотря на это, американцы не будут передавать изображения в суд.

Он (представитель прокуратуры, – 24 канал) получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретным и несекретным документам. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ему для проверки,

– отметили в Минюсте.

К слову, суд и родственники погибших в авиакатастрофе просили раскрыть основную информацию, но Соединенные Штаты отказались, аргументировав это "защитой источников разведки".

Старший судья Хендрик Стейнхаус отметил, что 8 июня будет рассказывать был ли сбит самолет ракетой "Бук". Он добавил, что в очередной раз просил США обнародовать снимки и в очередной раз получил отказ.

Дело MH17: главное

Боевики сбили Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.

По делу проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе MH17. Материалов собралось на 65 тысяч страниц.

В окружном суде Гааги 7 июня состоялось первое заседание. Слушания по делу MH17 возобновят 8 июня.



Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу