Косвенное подыгрывание России: военный эксперт предположил, продаст ли Трамп Patriot

По сообщению издания BILD, Дональд Трамп отказался продать Украине ракеты Patriot даже за деньги, что противоречит его предыдущим заявлениям. Однако пока официальной информации об этом нет.

Более того, президент США любит бизнес, поэтому маловероятно, что он не воспользуется такой возможностью. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что в противном случае – это свидетельствует о "следе" Кремля.

Смотрите также Все для людей: из-за тарифов Трампа американцы начали тратить больше

Что не так с Patriot от США

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что прямого отказа Трампа относительно передачи Украине Patriot не было. Интересно также то, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина получает системы, обещанные во время Вашингтонского саммита НАТО. В то же время Владимир Зеленский сообщил обратное.

У действующей администрации доминируют экономические расчеты и бизнес. Трудно представить, что американским оружейникам могут отказать зарабатывать деньги. Однако если это произойдет, то это будет косвенное подыгрывание России,

– объяснил он.

Мусиенко отметил, что стоит дождаться официальной информации от Вашингтона, ведь ситуация может меняться. Американские же производители оружия рассчитывают на такой заказ от Украины для заработка.

Кстати, Украина разрабатывает собственную систему ПВО стратегического уровня. Вероятно, говорится о разработке вдвое мощнее Patriot ЗРК.