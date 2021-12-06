США отправят войска в Восточную Европу, если Россия нападет на Украину, – СМИ

США могут направить подкрепление на восточный фланг Североатлантического альянса, если Россия вторгнется в Украину. Однако о прямом военном ответе речь пока не идет.

США дадут положительный сигнал по запросам об усилении войск Штатов на восточной границе НАТО. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на чиновника Белого дома.

Кстати, Зеленский поговорил с Блинкеном перед разговором Путина и Байдена.

Может ли быть прямой военный ответ США

Чиновник дал понять, что Байден не будет угрожать прямым военным ответом США.

Безусловно, если бы Путин двинулся туда, со стороны восточных фланговых союзников было бы больше запросов, а также положительный ответ со стороны Соединенных Штатов о дополнительных силах.

– сказал высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что Байден объяснит Путину, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО. Ранее президент России требовал от НАТО юридических гарантий по поводу не расширения на Восток.

Что известно об угрозе нападения России

Украинская разведка заявила, что Россия действительно может готовиться к широкомасштабному нападению на Украину. Это может произойти в январе 2022 года. Также отмечали, что войска агрессора оцепили Украину, якобы пытаясь взять ее "в кольцо".

Американские СМИ тоже пишут, что Россия может атаковать с трех сторон.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что у границ с Украиной уже находится ориентировочно 94 тысяч человек российских военных. Однако он не исключает, что впоследствии это количество может составить 175 тысяч.

На фоне подобных заявлений в США заявили об озабоченности. Рассматривают новый пакет антироссийских санкций, предусматривающий отключение России от системы SWIFT.

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