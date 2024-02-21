В США реагируют на выход ВСУ из Авдеевки, протесты польских фермеров: хронология 728 дня войны

В Украине начались 728 сутки полномасштабного российского вторжения. Враг продолжает попытки захватить украинские территории и получает достойный отпор Сил обороны.

О главных событиях дня по состоянию на 21 февраля, ситуацию на фронте, дипломатические победы, – читайте в материале 24 Канала.

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