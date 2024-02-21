В США реагируют на выход ВСУ из Авдеевки, протесты польских фермеров: хронология 728 дня войны
В Украине начались 728 сутки полномасштабного российского вторжения. Враг продолжает попытки захватить украинские территории и получает достойный отпор Сил обороны.
О главных событиях дня по состоянию на 21 февраля, ситуацию на фронте, дипломатические победы, – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Россия стягивает большое количество войск на Запорожское направление, – CNN
Президент США Джо Байден признал, что на выход ВСУ из Авдеевки повлияло бездействие Конгресса. Это может быть попыткой американского лидера склонить Конгресс к принятию необходимого Украине решения. В Пентагоне прокомментировали выход Сил обороны Украины из Авдеевки – назвали действия украинской армии "стратегическими". В частности, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что выход из Авдеевки был нужен, чтобы Украина могла сохранить собственную артиллерию и снаряды Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе с нашим государством. Он отметил, что виной обострения ситуации является агрессия России против Украины. Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой, Польская полиция отреагировала на поступок фермера, который разместил пророссийский баннер на своем тракторе в качестве, призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем". Фермеру инкриминировали пропаганду тоталитарного государственного строя и разжигание вражды. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях. На востоке страны ориентировочно с 00:00 до 02:00 объявляли воздушную тревогу: враг запускал ударные беспилотники типа "Шахед". Возросло количество пострадавших в Краматорске в результате атаки россиян по жилому району города. Ранений четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах, Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. К тому же под завалами здания может находиться еще один человек.
Байден признал вину США за выход из Авдеевки
Пентагон высказался о выходе ВСУ из Авдеевки
Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе
– отметил польский глава.
Польского фермера, который разместил пророссийский баннер, задержали
Враг запускал "Шахеды"
Последствия атаки на Краматорск: 6 раненых
– отметили правоохранители.
Президент США Джо Байден признал, что на выход ВСУ из Авдеевки повлияло бездействие Конгресса. Это может быть попыткой американского лидера склонить Конгресс к принятию необходимого Украине решения.
В Пентагоне прокомментировали выход Сил обороны Украины из Авдеевки – назвали действия украинской армии "стратегическими". В частности, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что выход из Авдеевки был нужен, чтобы Украина могла сохранить собственную артиллерию и снаряды
Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе с нашим государством. Он отметил, что виной обострения ситуации является агрессия России против Украины.
Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой,
Польская полиция отреагировала на поступок фермера, который разместил пророссийский баннер на своем тракторе в качестве, призвал Путина "разобраться с Украиной и Брюсселем". Фермеру инкриминировали пропаганду тоталитарного государственного строя и разжигание вражды.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в восточных областях.
На востоке страны ориентировочно с 00:00 до 02:00 объявляли воздушную тревогу: враг запускал ударные беспилотники типа "Шахед".
Возросло количество пострадавших в Краматорске в результате атаки россиян по жилому району города.
Ранений четыре сотрудницы коммунального предприятия в возрасте 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах,
Также получили травмы 50-летний мужчина и женщина 20 лет, которые шли по улице мимо здания. К тому же под завалами здания может находиться еще один человек.