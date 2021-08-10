Позвольте свободно молиться, – США отреагировали на срыв богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму
Источник:U.S. Embassy Kyiv Ukraine
В храме Крымской епархии Православной церкви Украины российские оккупанты сорвали богослужение. На это отреагировали Соединенные Штаты Америки.
Посольство США в Украине сделало публикацию в соцсетях. Там заявили, что поддерживают верующих ПЦУ во временно оккупированном Крыму.
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США поддерживают верующих в Крыму
В заявлении подчеркнули, что российские силовики воскресную службу сорвали под вымышленным предлогом.
Позвольте людям молиться! #КримЦеУкраїна,
– говорится в публикации.
"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего влияния", – также добавили они.
Оккупанты сорвали богослужение: что известно
- Российские оккупанты сорвали богослужение 8 августа под предлогом, что якобы настоятель храма нарушал законодательство.
- По словам представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, нарушение прав верующих во временно оккупированном Крыму является системной проблемой.
- Срыв богослужения осудила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Напомним, в декабре 2020 года оккупанты пытались снести храм ПЦУ в Крыму. Тогда против епархии возбудили несколько дел.