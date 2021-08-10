Позвольте свободно молиться, – США отреагировали на срыв богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму

В храме Крымской епархии Православной церкви Украины российские оккупанты сорвали богослужение. На это отреагировали Соединенные Штаты Америки.

Посольство США в Украине сделало публикацию в соцсетях. Там заявили, что поддерживают верующих ПЦУ во временно оккупированном Крыму.

Читайте также "Паша-Мерседес" помолился против "губительного поветрия" в Чернобыле: верующие были без масок

США поддерживают верующих в Крыму

В заявлении подчеркнули, что российские силовики воскресную службу сорвали под вымышленным предлогом.

Позвольте людям молиться! #КримЦеУкраїна,

– говорится в публикации.

"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего влияния", – также добавили они.

Оккупанты сорвали богослужение: что известно

Российские оккупанты сорвали богослужение 8 августа под предлогом, что якобы настоятель храма нарушал законодательство.

По словам представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, нарушение прав верующих во временно оккупированном Крыму является системной проблемой.

Срыв богослужения осудила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, в декабре 2020 года оккупанты пытались снести храм ПЦУ в Крыму. Тогда против епархии возбудили несколько дел.