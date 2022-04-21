США озабочены из-за якобы поддержки Китаем российской агрессии
Источник:Госдепартамент США
Китай ни разу не осудил или высказался положительно о действиях России на территории Украины. Однако в Госдепе США уже заявили, что обеспокоены китайской поддержкой агрессии.
Об этом 20 апреля говорила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Она в этот день встречалась с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане.
К теме Китай начинает играть в многовекторную игру, – Денисенко
Разработали новую концепцию стратегии НАТО
На встрече обсуждали "постоянную крепкую координацию" в НАТО. Мол, именно то, что необходимо для обеспечения надежного сдерживания и обороны. Также Шерман озвучила приоритеты США по поводу следующей стратегической концепции НАТО.
По словам пресс-секретаря Госдепа, эта концепция даст миру понять, что НАТО сильна и объединена, как никогда. Однако никакой конкретики стратегического плана пока не обнародуют.
Мнение эксперта – Китай будет забирать Россию целыми городами: смотрите видео