Соответствующее заявление сделал генеральный прокурор США Меррик Гарленд. Он заявил, что в США воспользуются новыми полномочиями, которые предоставил Конгресс в отношении конфискованных активов русских олигархов.

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Активы олигархов направят на восстановление Украины

"Мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов, для использования в восстановлении Украины", – говорится в заявлении.

Генеральный прокурор поблагодарил международных партнеров за то, что они присоединились к усилиям по поддержке расследования и уголовному преследованию военных преступлений в Украине.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине достичь справедливости для своего народа. И мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы привлечь к ответственности по закону тех, кто несет ответственность за жестокие преступления российского режима", – резюмировал Меррик Гарленд.

Украина впервые получит активы российского олигарха