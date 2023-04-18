Відповідну заяву зробив генеральний прокурор США Меррік Гарленд. Він заявив, що в США скористаються новими повноваженнями, які надав Конгрес щодо конфіскованих активів російських олігархів.
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Активи олігархів спрямують на відновлення України
"Ми використовуємо нові повноваження, надані Конгресом, для передачі певних активів, які ми конфіскували у російських олігархів, для використання у відновленні України", – мовиться у заяві.
Генеральний прокурор подякував міжнародним партнерам за те, що вони приєдналися до зусиль щодо підтримки розслідування та кримінального переслідування воєнних злочинів в Україні.
"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості для свого народу. І ми працюватимемо стільки, скільки буде потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму", – резюмував Меррік Гарленд.
Україна вперше отримає активи російського олігарха
- На початку лютого 2023 року стало відомо, що Україна вперше отримає активи російського олігарха, які конфіскували у США. У Вашингтоні вирішили передати Україні заморожені активи Костянтина Малофєєва.
- Меррік Гарланд розповів, що активи з'явилися після його рішення у квітні 2022 висунути обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву.
- Окружний суддя федерального суду Мангеттена 2 лютого дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать Малофєєву. Це рішення відкрило шлях для подальшого передання цих коштів Україні.