M1A2 Abrams по смертоносности превышает все, что имеет Россия на поле боя

США передадут Украине танки M1A2 Abrams. Эта модель Abrams значительно превосходит предыдущую M1A1.

M1A2 Abrams имеет значительно улучшенные возможности по сравнению с M1A1. Об этом на брифинге рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Чем M1A2 отличается от M1A1

Бывший командующий вооруженными силами США в Корее Роберт Абрамс, в честь которого и назвали известные американские танки, объяснил, что M1A2 является модернизацией более старого M1A1: А1 работает на аналоговой системе, а А2 работает на цифровой.

Это как разница между дисковым проводным телефоном и тем iPhone, который вы держите в руках,

– объяснил генерал армии в отставке.

Он добавил, что особенностью M1A2 является новая межавтомобильная информационная система, позволяющая транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Благодаря этой технологии командиры могут быстро следить за расстановкой дружеских машин, идентифицировать позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы. Также новая версия танка также значительно более смертоносна, чем A1 и вообще чем любой танк, который имеет Россия.

M1A2 намного превосходит по смертоносности, живучести и мобильности все, что имеет Россия на поле боя,

– сказал Роберт Абрамс.

Когда США передадут эти танки Украине

Кристина Сингх рассказала, что США не имеют избытка танков M1A2 Abrams на складах, следовательно, на передачу их Киеву понадобятся "месяцы". Оборонная отрасль США пока не производит танки с нуля, а модифицирует уже существующие старые модели.

Представитель Госдепа США Виктория Нуланд подчеркнула, что вряд ли Штаты успеют поставить Украине танки до начала весеннего контрнаступления ВСУ.

M1A2 Abrams имеет три вариации, и какую из них как раз передадут Украине пока неизвестно. Известно только, что Киев получит версию танков М1А2 без секретных дополнительных элементов брони, в состав которой входит обедненный уран. Это "секретная начинка" и федеральная политика США запрещает поставку этой технологии в другие страны.