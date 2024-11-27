Такое мнение высказал 24 Каналу начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, добавив, что это – положительная новость. Кстати, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что применение противопехотных мин позволит Украине защищаться от изменения тактики россиян по использованию живой силы.

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Нужно также другое оружие

Борисенко отметил, что использование противопехотных мин позволит эффективнее сдерживать противника и не даст его малым пехотным группам, которые россияне сейчас преимущественно применяют для штурмов, настолько легко передвигаться возле линии боевого соприкосновения.

Важно! Поставка Украине противопехотных мин вызвала беспокойство в середине администрации Байдена, ведь более 160 стран подписали международное соглашение, запрещающее их применение из-за потенциального нанесения ими вреда гражданскому населению. Однако Байден принял решение передать это оружие, ведь Россия за последние месяцы активно продвигается на поле боя.

Однако это не тот способ поражения, который может кардинально изменить ход войны,

– подчеркнул он.

По сути это оборонительная мина, которая позволяет эффективнее защищаться, а не наступать. Поэтому, по его мнению, там, где украинские силы держат оборону, они смогут эффективнее уничтожать противника на подступах к нашему переднему краю.

Однако обороной не выиграешь войну, мы будем также и наступать и тогда потребуется другое вооружение, другие калибры, другие боеприпасы и другая тактика. Но если у нас появится еще один способ ликвидировать оккупантов, это только к лучшему,

– подчеркнул Даниил Борисенко.

К слову, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что противопехотные мины пригодятся ВСУ на наиболее угрожающих направлениях. Они создадут "непреодолимую стену защиты". Это, по его мнению, станет одним из главных факторов, который может повлиять на ход боевых действий.

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