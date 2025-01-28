США передают Украине ракеты к Patriot из Израиля, - Axios

Военнослужащие США на этой неделе отправили в Польшу около 90 зенитных ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot. Их забрали со складов в Израиле. Эти боеприпасы обещают передать Украине.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Axios. Израиль несколько месяцев "тянул с решением" о предоставлении военной помощи, опасаясь реакции России.

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Ракеты для Patriot уже в Польше

По информации издания от трех осведомленных источников, Израиль приготовил наибольшую военную помощь для Украины с начала полномасштабной войны.

Система ПВО Patriot уже не находится на вооружении Израиля, ведь страна разработала свои системы для противовоздушной обороны. Американские системы предоставили Израилю 30 лет назад, они долго находились на хранении. Теперь страна решила отдать Patriot.

Прямо передавать ракеты для ПВО решили через Соединенные Штаты. США получили предложение от Киева вернуть себе неиспользуемое в Израиле вооружение и отправить его в Украину.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху затягивал с ответом по просьбе Украины и не отвечал на звонки. Но окончательное решение он принял в конце сентября.

В то время Нетаньяху хотел поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить его одобрение на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань, где похоронен известный раввин. По словам украинского чиновника, Зеленский не ответил на звонок, пока Нетаньяху не одобрил соглашение о Patriot,

– говорится в сообщении Axios.

В Пентагоне и Европейском командовании США отказались комментировать передачу ракет для ЧП в Украину. Израиль сделал этот шаг, как два года назад, когда через США в Украине поступили артиллерийские снаряды из складов в Израиле.

Израиль не передает оружие Украине

Премьер-министр Израиля не возражал против возвращения системы в США. Он отметил, что его решение не связано с вопросом паломничества.

Израиль таким образом не нарушил свои обещания не предоставлять оружие Украине, чтобы не усугублять связи с Россией. Страна передала ракеты Америке, а уже Вашингтон может их отправить Украине для обороны от российского агрессора.

Кроме ракет в Patriot, Украина может другое оборудование, в том числе радары. Все вооружения будут сначала восстанавливать и ремонтировать в США.

Ранее сам Израиль рассматривал возможность передачи Украине советского и российского оружия, которое было захвачено в Ливане. Но соответствующий законопроект не был поддержан в правительстве страны.