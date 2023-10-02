Было бы хуже, если б Запад действовал пассивно, – политолог о требованиях провести реформы

Соединенные Штаты считают серьезной угрозой стабильности Украины коррупцию и требуют продолжения реформ. Эти изменения необходимы для успешной евроатлантической интеграции нашей страны после войны.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его мнению, реформы, требуемые Западом от Украины, смогут помочь нашему государству стать сильнее.

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О чем свидетельствуют сигналы Запада

Письмо от Белого Дома, назначение контролеров за американской помощью и обнародование Интеграционной стратегии США в отношении Украины – все эти события связаны между собой. Они свидетельствуют, что Соединенные Штаты стремятся убедиться, что поступающие Украине миллиарды долларов были использованы должным образом.

Для того чтобы заверить Запад в надежности украинских государственных процессов, власти должны реформировать государственное управление в соответствии с западными стандартами. Среди приоритетов – продолжать борьбу с коррупцией, реформировать судопроизводство, СБУ и целый комплекс других реформ, необходимых для максимальной готовности Украины к Евроатлантической интеграции.

"Очень важно, чтобы и борьба с Россией, и реформирование Украины происходили параллельно. Это нужно для того, чтобы наше государство в глазах партнеров выглядело эффективным и полезным для западного сообщества", – отмечает политолог.

Станислав Желиховский о перечне приоритетных реформ для Запада: смотрите видео

Почему требования реформ полезны для Украины

Прагматизм является одной из основ любой политики, и если Украина стремится присоединиться к Западу, то должна соответствовать его видению. Наконец, многочисленные американские инструкции являются положительным сигналом, ведь они свидетельствуют о том, что Запад хочет видеть Украину частью своего пространства.

Было бы гораздо хуже, если бы Соединенные Штаты не составляли этих документов, а придерживались пассивной позиции. Или если бы Евросоюз не проводил свою встречу в Киеве, а вопрос Украины отошел на маргинес западной политики,

– убежден Желиховский.

Последние события свидетельствуют, что Украина остается в центре внимания и Вашингтона, и Брюсселя. Это важный сигнал поддержки, однако не менее важно, чтобы Украина не упустила этот шанс и сделала все возможное для присоединения к западному сообществу.

В каком контексте Запад обращается к Украине