США перехватили наибольшее количество самолетов России со времен холодной войны
28 июля 2021 , 07:27Читати новину українською
Источник:Wilson Center
ВВС США в 2020 году перехватили рекордное количество российских военных самолетов возле берегов Аляски. Этот показатель стал самым большим со времен холодной войны.
Как пояснил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут, это свидетельствует о соперничестве стран в военной сфере.
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Он отметил, что иногда рост активности России в Арктике вреден.
Например, в прошлом году мы перехватили в Аляске больше российских военных самолетов, чем когда – либо со времен Холодной войны,
– сказал Хиноут.
По его мнению, база на Аляске, возле которой Россия "бряцает оружием", имеет хорошее расположение для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.
Российские самолеты на Аляске
- Летом 2020 года США неоднократно жаловались на присутствие российских самолетов на Аляске. К примеру, в июне истребители США перехватывали российские Ту-142 возле Аляски.
- В Штатах не утверждали, что россияне нарушили суверенное воздушное пространство США или Канады. Они находились в международной зоне. Но все же – в так называемой оборонной зоне идентификации. Кроме того, кружили там аж 8 часов.
- А потом в конце августа американские истребители F-22 при поддержке дозаправщиков КС-135 перехватили в небе возле берегов Аляски 6 российских самолетов Ту-142. Последние исследовали американскую противовоздушную оборону.