США перехватили наибольшее количество самолетов России со времен холодной войны

ВВС США в 2020 году перехватили рекордное количество российских военных самолетов возле берегов Аляски. Этот показатель стал самым большим со времен холодной войны.

Как пояснил заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут, это свидетельствует о соперничестве стран в военной сфере.

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Он отметил, что иногда рост активности России в Арктике вреден.

Например, в прошлом году мы перехватили в Аляске больше российских военных самолетов, чем когда – либо со времен Холодной войны,

– сказал Хиноут.

По его мнению, база на Аляске, возле которой Россия "бряцает оружием", имеет хорошее расположение для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.

Российские самолеты на Аляске