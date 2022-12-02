США изменяют уровень военного присутствия в Литве: готовы к боевым действиям

Ротационные подразделения армии США, расположенные на территории Литвы, перевели в боевую готовность. Изменение режима военного присутствия, вероятно, связано с новыми угрозами.

О боевой готовности американских войск сообщил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

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Если до сих пор американские военные находились в Литве с задачами ознакомления с обстановкой, проведение совместных учений, то сейчас развернуты такие подразделения, которые снабжены техникой для непосредственных боевых действий.

– сказал он.

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Страна увеличила свои оборонные расходы до 2,5% ВВП. Также она развивает институты, помогающие армии.

Еще летом Литва сообщила о создании инфраструктуры и других объектов НАТО. Речь уже не о сотнях, а о тысячах военных.

Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. Тем временем в России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений.

Если Россия готовит провокации на территории Литвы, она будет иметь дело с НАТО. Страна увеличила военное присутствие альянса.

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