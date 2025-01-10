Трамп-младший опубликовал видео, где люди просят купить Гренландию: что на самом деле было

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп младший снял видео, где люди якобы просят "спасти Гренландию". Однако гренландская чиновница Пипалук Линге отметила, что ролик "является спектаклем", и призвала США "не думать о вторжении".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Дональд Трамп-младший снял видео во время визита в Гренландию на фоне провокационных заявлений отца о присоединении острова к США.

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Жители Гренландии якобы заявляли, что "любят Америку и Трампа"

Старший сын Дональда Трампа во вторник, 7 января, приземлился на территории Дании во вторник и провел несколько встреч с местными жителями, которые, по его словам, поддерживают США и хотели бы, чтобы остров стал частью страны.

Однако депутат от крупнейшей партии Гренландии и председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и безопасности Пипалук Линге привела аргументы, почему видео Трампа-младшего было срежиссировано.

Ни одному журналисту не позволили взять у него интервью. Это все было инсценировано, чтобы создать впечатление, будто мы – гренландцы – были MAGA и хотим быть частью США,

– отметила чиновница.

Линге также добавила, что не все жители тепло приняли сына Дональда Трампа в аэропорту. А некоторым из них раздавали шляпы MAGA и позволили пообщаться с сыном Дональда Трампа по громкой связи во время обеда.

Сын Дональда Трампа снял провокационное видео во время визита в Гренландию

После визита в Гренландию Дональда Трампа-младшего местные чиновники снова прокомментировали желание избранного президента США аннексировать остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, называла "абсурдным" предложение Трампа о покупке Гренландии в 2019 году и повторила свое мнение снова.

Среди жителей Гренландии есть большая поддержка того, что Гренландия не продается и не будет в будущем,

– сказала премьер-министр.

Премьер-министр Гренландии Муте Буруп Эгеде заявил, что острову нужна независимость.

Мы не должны быть захвачены истерией и внешним давлением, который отворачивает нас от нашего пути,

– отметил чиновник.

Что сказали о видео представитель Трампа-младшего

Пресс-секретарь Трампа-младшего отрицал, что видео, снятое во время визита, было постановочным, и назвал критику "смешной".

Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом его заявления по Гренландии. Она считает, что на самом деле Трамп не намерен осуществить вторжение в Гренландию.