Украина получит новый мощный пакет помощи США: что туда войдет

Соединенные Штаты планируют объявить новый пакет военной помощи нашей стране 25 июля. По предварительным данным, общая сумма этого пакета составит 400 миллионов долларов США.

В нем будет содержаться оружие, которое необходимо нашим военным для эффективного наступления и обороны. В частности США хотят передать нашей армии артиллерию, зенитные ракеты и наземные транспортные средства.

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Что может войти в пакет США

Журналисты отмечают, что в новом пакете военной помощи США будет несколько бронетранспортеров Stryker, а также оборудование для разминирования. Кроме того, США хотят передать Украине боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и боеприпасы для систем HIMARS.

Также в новый транш поддержки безопасности должны войти противотанковое оружие, в частности TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.

По предварительным данным, новых кассетных боеприпасов, вероятнее всего, в новом пакете не будет. Тем не менее его содержание еще дорабатывается американскими политиками.

Известно, что этот новый транш помощи Украине будет предоставлен через механизм "Полномочия президента о сокращении", позволяющий передавать оружие и снаряжение непосредственно из составов армии США. Это уже будет 43-й транш с начала полномасштабного вторжения России в наше государство.

Следует отметить, что общий объем американской военной помощи Украине с 24 февраля 2022 года составляет более 41 миллиарда долларов США.

США недавно передавало помощь Украине