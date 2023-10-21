США планируют снизить размер месячной помощи Украине: насколько он может сократится
Источник:Сайт Белого дома
Украина продолжает получать от США как вооружение, так и финансовую помощь. Правда, Вашингтон планирует плавно сократить размер месячного пособия. Соответствующее стремление следует из запроса, который подал Белый дом.
20 октября стало известно, что Джо Байден попросил выделить на Украину и Израиль 106 миллиардов долларов. В то же время, администрация президента подала запрос на сокращение ежемесячной финансовой помощи для нашего государства.
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Насколько меньше будет сумма
Ранее США выделяли ежемесячно Украине по 1,1 миллиарда долларов. Согласно просьбе администрации Джо Байдена, новая вожделенная сумма – 825 миллионов долларов.
Также в запросе говорится, что бюджетную поддержку Украине будут предоставлять через Всемирный банк. Это будет происходить как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с существующей системой условий, разработанной правительством США.
Объем финансирования основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между ЕС, Японией и другими донорами,
– говорится в сообщении Белого дома временному спикеру Палаты представителей Патрику Макгенри.
Размер месячной помощи для Украины сократится / Скриншот документа
Что известно о 106 миллиардах для Украины и Израиля
В Белом доме вскоре обнародовали запрос Джо Байдена в Конгресс. Его общая сумма – около 106 миллиардов долларов, а распределят эту сумму так: 61,4 миллиарда долларов направят на Украину, а 14,3 миллиарда на Израиль. Остальную сумму потратят на другие государства.
Разберим, на что должны пойти более 61 миллиарда долларов для Украины:
- 30 миллиардов пойдут на программы Пентагона по вооружению для Украины и пополнение собственных запасов;
- 14,4 миллиарда направят на военную, разведывательную и другую поддержку безопасности;
- 16,3 миллиарда планируют потратить на программы Госдепа по экономической, безопасности и операционной поддержке;
- 481 миллион долларов потратят на программы поддержки украинцев, прибывающих в США по программе U4U;
- 149 миллионов долларов пойдут на ответы на ядерные и радиологические угрозы и развитие возможностей.