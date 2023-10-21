США планируют снизить размер месячной помощи Украине: насколько он может сократится

Украина продолжает получать от США как вооружение, так и финансовую помощь. Правда, Вашингтон планирует плавно сократить размер месячного пособия. Соответствующее стремление следует из запроса, который подал Белый дом.

20 октября стало известно, что Джо Байден попросил выделить на Украину и Израиль 106 миллиардов долларов. В то же время, администрация президента подала запрос на сокращение ежемесячной финансовой помощи для нашего государства.

Читайте также Сколько денег нужно Украине, чтобы выиграть войну: откровенное интервью с Подоляком

Насколько меньше будет сумма

Ранее США выделяли ежемесячно Украине по 1,1 миллиарда долларов. Согласно просьбе администрации Джо Байдена, новая вожделенная сумма – 825 миллионов долларов.

Также в запросе говорится, что бюджетную поддержку Украине будут предоставлять через Всемирный банк. Это будет происходить как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с существующей системой условий, разработанной правительством США.

Объем финансирования основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между ЕС, Японией и другими донорами,

– говорится в сообщении Белого дома временному спикеру Палаты представителей Патрику Макгенри.



Размер месячной помощи для Украины сократится / Скриншот документа

Что известно о 106 миллиардах для Украины и Израиля

В Белом доме вскоре обнародовали запрос Джо Байдена в Конгресс. Его общая сумма – около 106 миллиардов долларов, а распределят эту сумму так: 61,4 миллиарда долларов направят на Украину, а 14,3 миллиарда на Израиль. Остальную сумму потратят на другие государства.

Разберим, на что должны пойти более 61 миллиарда долларов для Украины: