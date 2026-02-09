США закупает истребители и бомбардировщики: хватит ли их для войны с Китаем

Воздушные силы США планируют закупить не менее 100 бомбардировщиков B-21 Raider и 185 истребителей F-47. Впрочем даже этого количества не будет достаточно в случае полномасштабной войны с Китаем.

Об этом говорится в отчете экспертов Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, передает издание Air And Space Forces Magazine.

США закупают вооружение: что известно?

Специалисты Института аэрокосмических исследований имени Митчелла посчитали, что 100 бомбардировщиков B-21 Raider и 185 истребителей F-47 шестого поколения, которые планируют закупить США, смогут выполнить ограниченные ударные операции вроде прошлогодней операции "Полуночный молот" по поражению ядерных объектов Ирана. Впрочем этого количества вооружения точно будет недостаточно в случае полномасштабного противостояния с Китаем.

Авторы исследования указывают, что Воздушным силам США следует увеличить закупки бомбардировщиков B-21 вдвое – до 200 единиц, а истребителей F-47 – до 300 самолетов. Поскольку до полноценного поступления этого оружия в войска пройдет еще много лет, эксперты советуют отказаться от списания бомбардировщиков B-2 и параллельно активизировать закупки истребителей пятого поколения F-35.

К слову! В издании Defense Express напомнили, что на сегодня ВС США эксплуатируют до 20 бомбардировщиков B-2. Один из них было решено списать в 2024 году после аварии 2022 года, поскольку восстановление аппарата признали не рентабельным. Ранее в Штатах также заявляли, что после развертывания В-21 в строю должны остаться В-52, тогда как В-2 планировали снять с вооружения в 2030 годах.

Специалисты объясняют потребность США в большем количестве B-21 и F-47 так: американцы должны иметь больше вооружения для нанесения ударов по китайским критическим объектам, а именно – авиабазах и пусковых дальнобойного вооружения, с которого в КНР будут наносить удары в случае войны с Тайванем.

Известно, что дискуссии относительно запланированного парка в около 100 бомбардировщиков B-21 Raider продолжаются уже длительное время. Тогда неоднократно озвучивались цифры увеличить количество таких самолетов до 200, 300 или даже 400 единиц. В то же время следует понимать, что закупка такого количества аппаратов потребует финансирования объемом более сотни миллиардов долларов.

В то же время эксперты отмечают отдельную проблему – вооружения новых самолетов. Речь идет не только о достижении необходимых темпов производства, но и о значительных средствах, которые в него придется инвестировать. Для примера, одна гиперзвуковая ракета Dark Eagle стоит более 40 миллионов долларов за единицу, хотя по дальности полета до 3 700 километров она имеет достаточно ограниченную массу взрывчатого вещества.

