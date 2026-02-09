Про це йдеться у звіті експертів Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла, передає видання Air And Space Forces Magazine.

США закуповують озброєння: що відомо?

Фахівці Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла порахували, що 100 бомбардувальників B-21 Raider і 185 винищувачів F-47 шостого покоління, які планують закупити США, зможуть виконати обмежені ударні операції на кшталт торішньої операції "Опівнічний молот" із ураження ядерних об'єктів Ірану. Втім цієї кількості озброєння точно буде недостатньо в разі повномасштабного протистояння із Китаєм.

Автори дослідження вказують, що Повітряним силам США слід збільшити закупівлі бомбардувальників B-21 вдвічі – до 200 одиниць, а винищувачів F-47 – до 300 літаків. Оскільки до повноцінного надходження цієї зброї у війська мине ще багато років, експерти радять відмовитись від списання бомбардувальників B-2 та паралельно активізувати закупівлі винищувачів п'ятого покоління F-35.

До слова! У виданні Defense Express нагадали, що станом на сьогодні ПС США експлуатують до 20 бомбардувальників B-2. Один з них було вирішено списати у 2024 році після аварії 2022 року, оскільки відновлення апарату визнали не рентабельним. Раніше в Штатах також заявляли, що після розгортання В-21 у строю мають залишитись В-52, тоді як В-2 планували зняти з озброєння у 2030 роках.

Фахівці пояснюють потребу США у більшій кількості B-21 та F-47 так: американці мають мати більше озброєння для завдання ударів по китайських критичних об'єктах, а саме – авіабазах і пускових далекобійного озброєння, з якого у КНР будуть завдавати ударів у випадку війни з Тайванем.

Відомо, що дискусії щодо запланованого парку у близько 100 бомбардувальників B-21 Raider тривають уже тривалий час. Тоді неодноразово озвучувались цифри збільшити кількість таких літаків до 200, 300 чи навіть 400 одиниць. Водночас варто розуміти, що закупівля такої кількості апаратів вимагатиме фінансування обсягом понад сотню мільярдів доларів.

Водночас експерти наголошують на окремій проблемі – озброєння нових літаків. Мовиться не лише про досягнення необхідних темпів виробництва, а й про значні кошти, які у нього доведеться інвестувати. Для прикладу, одна гіперзвукова ракета Dark Eagle коштує понад 40 мільйонів доларів за одиницю, хоча за дальністю польоту до 3 700 кілометрів вона має досить обмежену масу вибухової речовини.

Що відомо про відносини Китаю та США?