В США предлагают ввести санкции против Мишустина, Симоньяна и еще более 30 россиян

Конгрессмены США предлагают президенту ввести санкции против 35 российских чиновников и бизнесменов. На размышления у Джо Байдена есть 180 дней.

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Она рекомендует рассмотреть введение санкций против 35 россиян.

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Ограничения против россиян рекомендуют ввести из-за нарушения прав человека. Поправку предложили конгрессмен-демократ Том Малиновский и республиканец Джон Кертис. По их словам, Байден в течение 180 дней должен решить, надо ли кого-то из 35 россиян добавить в санкционный список.

Заметим, эта поправка носит рекомендательный характер. Решение о введении санкций будет принимать Администрация президента.

Против кого могут ввести санкции

Премьер-министра России Михаила Мишустина;

представителя президента Дмитрия Пескова;

министра здравоохранения Михаила Мурашко;

мэра Москвы Сергея Собянина;

губернаторов Московской области и Санкт-Петербурга;

директора ФСБ Александра Бортникова;

председателя следственного комитета Александра Бастрыкина;

главы "Газпрома" Алексея Миллера;

главы "Роснефти" Игоря Сечина;

главного редактора RT Маргариты Симоньян;

руководителя "Первого канала" Константина Эрнста;

пропагандиста Владимира Соловьева и других.

Список этих лиц составили соратники заключенного оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов. Они передали его представителям Европейского Союза и США.