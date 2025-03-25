США предложили новое соглашение о полезных ископаемых, вопроса АЭС там нет, – Зеленский

Соединенные Штаты Америки предложили Украине новое соглашение по редкоземельным металлам, но оно не включает вопрос атомных электростанций.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами. Он отметил, что речь идет не о "рамочном", а о большом полном соглашении.

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Что известно о новом соглашении

Вчера, 24 марта, команда проинформировала Зеленского о новом соглашении по полезным ископаемым и то, как оно выглядит на данный момент.

"Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", – поделился он.

Президент отметил, что пока он не имеет всех деталей соглашения.

Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснения всех деталей и потом уже нам собираться и понимать, что это уже серьезный документ,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, этот документ будет нарабатываться сторонами, после чего будет направлен в парламент для ратификации.

Зеленский также уточнил, что вопрос атомных электростанций в соглашении не рассматривался.