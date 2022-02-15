США предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину, – СМИ
15 февраля 2022 , 22:44Читати новину українською
В Белом доме отреагировали на новую кибератаку в Украине. Вашингтон готов оказать нашему государству помощь в расследовании и реагировании.
СМИ обращают внимание, что массовая Ddos-атака произошла 15 февраля. Мол, именно в этот день Россия сообщила, что отводит часть своих военных от границ Украины после учений.
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