США предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину, – СМИ

В Белом доме отреагировали на новую кибератаку в Украине. Вашингтон готов оказать нашему государству помощь в расследовании и реагировании.

СМИ обращают внимание, что массовая Ddos-атака произошла 15 февраля. Мол, именно в этот день Россия сообщила, что отводит часть своих военных от границ Украины после учений.

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