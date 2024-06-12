Надо быть еще более агрессивным, – конгрессмен США о разрешении бить западным оружием по России

Издание The Politico сообщило о том, что Джо Байден дал Украине тайное разрешение для ударов по территории России вблизи Харьковской области. Однако США нужно быть более решительными и агрессивными в вопросе военной помощи Украине.

Такое мнение 24 Каналу высказал конгрессмен-демократ Джим Гаймс, отметив, что американские истребители F-16 нужно как можно быстрее отправить в Украину. Он также рассказал, что не поддерживает полное снятие ограничений на наступление вглубь территории России.

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Нужно быть решительными

Гаймс рассказал, что Байден сделал правильное решение, конгрессмены призвали президента позволить украинцам предоставить разрешение на использование американского оружия внутри России. США видели, как россияне развернули артиллерию к северу от украинской границы и безнаказанно ее применяли, ведь украинские военные не могли ее атаковать.

У нас была задержка с помощью, которая, к счастью, была преодолена Конгрессом. Конечно, пока американские истребители F-16 не летают над Украиной, но должны были бы уже летать. Поэтому я не хочу называть это переломным моментом, потому что США и президенту нужно быть более агрессивными в плане поставок оружия на поле боя в Украине,

– отметил конгрессмен-демократ.

Не дело в отсутствии ограничений

Хотя Байден и предоставил Украине разрешение, определенные ограничения до сих пор есть, например, Украина не может наносить удары по России ракетами ATACMS большой дальности. По мнению Хаймса, есть определенные реальные опасения.

Например, он бы не поддержал возможность наступательных действий в глубь России. Однако точно это бы не выходило за пределы предоставления украинцам возможности атаковать линии снабжения, склады, а также места скопления войск, которые четко задействованы для нападения на Украину.

Поэтому я считаю, что нам нужно продолжать быть более ориентированными на будущее относительно того, какое оружие может быть использовано и где именно и какой разведывательной информацией мы делимся. Однако разрешение на удары не должно быть неограниченным,

– отметил конгрессмен-демократ.

Он пояснил, что дело не в том, что нет быть никаких ограничений, а в том, что эти ограничения должны быть более агрессивными, чем они есть сегодня.

Также Гаймс рассказал, что Байден может быть более агрессивным к российскому диктатору Владимиру Путину. За долгий период времени мир понял то, что Путин может говорить о применении ядерного оружия, но не пойдет на такой шаг. Это было бы для него разве вопрос экзистенциального выживания его режима и помешательства. Также все понимают, что в ближайшее время он не совершит нападения на страны НАТО, ведь для него это было бы самоубийством.

Поэтому я продолжаю верить, что Белый Дом был слишком осторожным, консервативным по предоставлению украинцам тех сил, в которых они нуждаются для победы,

– добавил конгрессмен-демократ.

По словам Хаймса, сейчас мир находится на том этапе, когда украинцы делают все возможное, чтобы остановить российское наступление. США и Украине нужно его остановить и заставить российских военных вернуться к признанным украинским границам.

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