США предоставили Украине перечень необходимых реформ: в ОП сказали, стоит ли волноваться

На днях в украинское правительство пришло письмо с предложениями Соединенных Штатов о реформах украинских институтов. Они необходимы для того, чтобы Украина завершила свое превращение в эффективное европейское государство.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Чиновник отмечает, что письмо Соединенных Штатов с перечнем необходимых реформ не носит ультимативный характер и не привязано к предоставлению Украине военной помощи.

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Подробности письма от Соединенных Штатов

Впервые о письме советника Белого дома стало известно 25 сентября. Как утверждали журналисты "Украинской правды" с ссылкой на собственные источники, Украина должна была провести предложенный перечень реформ для продолжения поддержки от США. Правда, впоследствии выяснилось, что упомянутый в письме перечень реформ был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".

"(Из-за получения письма от Соединенных Штатов – 24 Канал) волноваться не стоит. США неоднократно подчеркивали, что будут оказывать военную поддержку Украине вплоть до завершения войны вне зависимости от каких-либо факторов", – заверил Подоляк.

Михаил Подоляк о письме от Соединенных Штатов: смотрите видео

Реформы являются ключом к экономическому расцвету

В письме от Белого дома речь идет о развитии Украины как эффективного государства. Для этого необходимо провести некоторые реформы, которые в долгосрочной перспективе позволят нашей стране иметь конкурентную экономику и присоединиться к Евросоюзу.

"Это поможет Украине быть привлекательной с точки зрения привлечения инвестиций. Не нужно иметь иллюзий, на сегодняшний день у нас действительно есть некоторые проблемы в правоохранительной и судебной системах. И для того, чтобы сделать нашу экономику эффективной, нам нужно это исправлять", – отметил советник. ОПУ.

: среди задач, приведенных в письме, по данным Украинской правды – усиление НАБУ и САП, перезапуск Высшего совета правосудия и Бюра экономической безопасности, отбор нового главы НАПК, реформа Антимонопольного комитета и Верховного суда, а также либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию.

Конечно, сложно ожидать, что инвесторы будут вкладывать в больших объемах вкладывать средства в Украину во время войны, ведь это будет означать для них определенные риски. Однако Украина способна во время войны вносить изменения в законодательство для упрощения ведения бизнеса и продолжать реформирование своих институтов.

"19 месяцев войны уже зафиксировали Украину как государство, которое после победы в войне будет иметь огромную субъектность, и соответственно, будет иметь возможность получать инвестиции. Именно об этом и говорится в письме наших партнеров, которые считают, что сегодня можно заложить фундаменты для новой украинской экономики", – пояснил Подоляк.

Это нужно для того, чтобы мы могли на равных конкурировать на жестком европейском рынке. И именно сегодня у Украины есть возможность не на словах, а на деле этому помочь.

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