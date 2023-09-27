США предоставили Украине перечень необходимых реформ: в ОП сказали, стоит ли волноваться
На днях в украинское правительство пришло письмо с предложениями Соединенных Штатов о реформах украинских институтов. Они необходимы для того, чтобы Украина завершила свое превращение в эффективное европейское государство.
Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Чиновник отмечает, что письмо Соединенных Штатов с перечнем необходимых реформ не носит ультимативный характер и не привязано к предоставлению Украине военной помощи.
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Подробности письма от Соединенных Штатов
Впервые о письме советника Белого дома стало известно 25 сентября. Как утверждали журналисты "Украинской правды" с ссылкой на собственные источники, Украина должна была провести предложенный перечень реформ для продолжения поддержки от США. Правда, впоследствии выяснилось, что упомянутый в письме перечень реформ был предоставлен "для обсуждения и обратной связи".
"(Из-за получения письма от Соединенных Штатов – 24 Канал) волноваться не стоит. США неоднократно подчеркивали, что будут оказывать военную поддержку Украине вплоть до завершения войны вне зависимости от каких-либо факторов", – заверил Подоляк.
Михаил Подоляк о письме от Соединенных Штатов: смотрите видео
Реформы являются ключом к экономическому расцвету
В письме от Белого дома речь идет о развитии Украины как эффективного государства. Для этого необходимо провести некоторые реформы, которые в долгосрочной перспективе позволят нашей стране иметь конкурентную экономику и присоединиться к Евросоюзу.
"Это поможет Украине быть привлекательной с точки зрения привлечения инвестиций. Не нужно иметь иллюзий, на сегодняшний день у нас действительно есть некоторые проблемы в правоохранительной и судебной системах. И для того, чтобы сделать нашу экономику эффективной, нам нужно это исправлять", – отметил советник. ОПУ.Детали предлагаемых реформ: среди задач, приведенных в письме, по данным Украинской правды – усиление НАБУ и САП, перезапуск Высшего совета правосудия и Бюра экономической безопасности, отбор нового главы НАПК, реформа Антимонопольного комитета и Верховного суда, а также либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию.
Конечно, сложно ожидать, что инвесторы будут вкладывать в больших объемах вкладывать средства в Украину во время войны, ведь это будет означать для них определенные риски. Однако Украина способна во время войны вносить изменения в законодательство для упрощения ведения бизнеса и продолжать реформирование своих институтов.
"19 месяцев войны уже зафиксировали Украину как государство, которое после победы в войне будет иметь огромную субъектность, и соответственно, будет иметь возможность получать инвестиции. Именно об этом и говорится в письме наших партнеров, которые считают, что сегодня можно заложить фундаменты для новой украинской экономики", – пояснил Подоляк.
Это нужно для того, чтобы мы могли на равных конкурировать на жестком европейском рынке. И именно сегодня у Украины есть возможность не на словах, а на деле этому помочь.
Что известно о помощи Украине от западных партнеров
- В начале 2023 года Украина подписала с Евросоюзом меморандум о поддержке, согласно которому ЕС предоставляют Украине 1,5 млрд евро ежемесячно (совокупно 18 млрд). Эти деньги помогают Украине закрывать дефицитные статьи своего бюджета.
- По состоянию на сентябрь Украина получила 32,6 млрд долларов иностранных средств за 2023 год, из которых ЕС предоставили 14,7 млрд, а США – 9,8 млрд. Также более миллиарда долларов Украина получила от МВФ, Канады и Японии.
- Украина крайне зависима от кредитования и грантов своих партнеров, ведь они составляют львиную часть расходов нашего государства на социальную сферу. При формировании бюджета на 2023 год правительство Украины прогнозировало его дефицит на уровне 38 млрд долларов, который благодаря помощи удалось покрыть практически полностью.