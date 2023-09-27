Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Посадовець наголошує, що лист Сполучених Штатів із переліком необхідних реформ не має ультимативного характеру й не прив'язаний до надання Україні військової допомоги.

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Подробиці листа від Сполучених Штатів

Вперше про лист радника Білого дому стало відомо 25 вересня. Як стверджували журналісти "Української правди" з посиланням на власні джерела, Україна має провести запропонований перелік реформ для продовження підтримки від США. Щоправда, згодом виявилось, що згаданий у листі перелік реформ був наданий "для обговорення та зворотного зв’язку".

"(Через отримання листа від Сполучених Штатів – 24 Канал) хвилюватися не варто. США неодноразово зазначали, що надаватимуть військову підтримку Україні аж до завершення війни незалежно від будь-яких чинників", – запевнив Подоляк.

Михайло Подоляк про лист від Сполучених Штатів: дивіться відео

Реформи є ключем до економічного розквіту

В листі від Білого дому йдеться про розбудову України як ефективної держави. Для цього необхідно провести певні реформи, які в довгостроковій перспективі дозволять нашій країні мати конкурентну економіку та приєднатись до Євросоюзу.

"Це допоможе Україні бути привабливою з точки зору залучення інвестицій. Не потрібно мати ілюзій, на сьогодні в нас дійсно є деякі проблеми в правоохоронній та судовій системах. І для того, щоб зробити нашу економіку ефективною, нам потрібно це виправляти", – зазначив радник ОПУ.

Деталі пропонованих реформ: серед завдань, наведених у листі, за даними "Української правди – посилення НАБУ та САП, перезапуск Вищої ради правосуддя та Бюра економічної безпеки, відбір нового голови НАЗК, реформа Антимонопольного комітету та Верховного суду, а також лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію.

Звичайно, складно очікувати, що інвестори вкладатимуть у великих обсягах вкладатимуть кошти в Україну під час війни, адже це означатиме для них певні ризики. Однак Україна здатна під час війни вносити зміни до законодавства для спрощення ведення бізнесу та продовжувати реформування своїх інституцій.

"19 місяців війни вже зафіксували Україну як державу, яка після перемоги у війні матиме величезну суб'єктність, й відповідно, матиме змогу отримувати інвестиції. Саме про це і йдеться у листі наших партнерів, які вважають, що саме сьогодні можна закласти підмурівки для нової української економіки", – розтлумачив Подоляк.

Це потрібно для того, щоб ми могли на рівних конкурувати на жорсткому європейському ринку. І саме сьогодні Україна має можливість не на словах, а на ділі цьому посприяти.

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