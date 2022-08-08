США предоставят 4,5 миллиарда долларов дополнительной помощи для Украины, – СМИ

США продолжают оказывать поддержку Украине в войне с россией. Наше государство получит от Вашингтона еще 4,5 миллиарда долларов.

Помощь поступит траншами. Первый из них и одновременно самый большой запланирован на август.

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На что будет направлена новая помощь

Новая помощь от США, по данным СМИ, будет направлена на поддержку бюджета Украины. Первым траншем Украина в августе получит 3 миллиарда долларов.

О решении Вашингтона журналистам сообщило Агентство международного развития. Поступление средств в украинский бюджет будет происходить через мировой банк. В то же время в Агентстве не уточнили, на когда запланирован второй транш.

Таким образом, суммарная поддержка бюджета Украины Вашингтоном с начала полномасштабной войны составит 8,5 миллиарда долларов.