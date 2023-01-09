Сбивать шахиды будет дешевле: ракеты Sea Sparrow от США защитят небо

В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит ракеты Sea Sparrow. Их ВСУ смогут использовать для зенитно-ракетных комплексов "Бук" для обороны инфраструктуры во время массовых атак дронов-камикадзе.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Sea Sparrow используются по всему миру, так что запас ракет есть.

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Запас ракет велик

Павел Нарожный пояснил, что главным преимуществом американских ракет является их изготовление с 1970-х годов. Это свидетельствует о наличии многих модернизаций. Таким образом, другие страны могли получать лицензии на боеприпасы и совершенствовать их в соответствии с собственными потребностями.

"У наших союзников на руках таких снарядов десятки тысяч", – объяснил он.

По словам военного эксперта, ракеты из США украинские военные смогут успешно использовать для зенитно-ракетных комплексов "Бук", которых у Украины достаточно.

Ракеты будут использовать для ПВО

Павел Нарожный отметил, что ракеты Sea Sparrow относительно устаревшие.

Их нельзя сравнивать с Patriot, IRIS-T, NASAMS,

– заметил он.

Однако, по словам военного эксперта, получение американских ракет – хорошая новость, прежде всего, для ПВО.

Павел Нарожный рассказал об использовании ВСУ ракет Sea Sparrow: смотрите видео

В настоящее время ВСУ для защиты инфраструктуры и отражения атак шахидов использует боеприпасы IRIS-T. Стоимость одного такого выстрела по самым дешевым дронам-камикадзе колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов. В свою очередь получение Sea Sparrow значительно удешевит этот процесс.

"Стрелять мы будем этими устаревшими Sea Sparrow, но которых есть много на складах, и так же будем сбивать шахиды", - рассказал Нарожный.

Военный эксперт подчеркнул, что ракеты Sea Sparrow можно использовать не только для "Бука", но и для дешевой установки, которую, скорее всего, украинская сторона тоже получит.

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