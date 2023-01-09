Сбивать шахиды будет дешевле: ракеты Sea Sparrow от США защитят небо
В рамках нового пакета военной помощи от США Украина получит ракеты Sea Sparrow. Их ВСУ смогут использовать для зенитно-ракетных комплексов "Бук" для обороны инфраструктуры во время массовых атак дронов-камикадзе.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Sea Sparrow используются по всему миру, так что запас ракет есть.
Интересно HIMARS, Sea Sparrow и Bradley: США объявили о новом пакете помощи Украине на 3 миллиарда
Запас ракет велик
Павел Нарожный пояснил, что главным преимуществом американских ракет является их изготовление с 1970-х годов. Это свидетельствует о наличии многих модернизаций. Таким образом, другие страны могли получать лицензии на боеприпасы и совершенствовать их в соответствии с собственными потребностями.
"У наших союзников на руках таких снарядов десятки тысяч", – объяснил он.
По словам военного эксперта, ракеты из США украинские военные смогут успешно использовать для зенитно-ракетных комплексов "Бук", которых у Украины достаточно.
Ракеты будут использовать для ПВО
Павел Нарожный отметил, что ракеты Sea Sparrow относительно устаревшие.
Их нельзя сравнивать с Patriot, IRIS-T, NASAMS,
– заметил он.
Однако, по словам военного эксперта, получение американских ракет – хорошая новость, прежде всего, для ПВО.
Павел Нарожный рассказал об использовании ВСУ ракет Sea Sparrow: смотрите видео
В настоящее время ВСУ для защиты инфраструктуры и отражения атак шахидов использует боеприпасы IRIS-T. Стоимость одного такого выстрела по самым дешевым дронам-камикадзе колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов. В свою очередь получение Sea Sparrow значительно удешевит этот процесс.
"Стрелять мы будем этими устаревшими Sea Sparrow, но которых есть много на складах, и так же будем сбивать шахиды", - рассказал Нарожный.
Военный эксперт подчеркнул, что ракеты Sea Sparrow можно использовать не только для "Бука", но и для дешевой установки, которую, скорее всего, украинская сторона тоже получит.
Новый пакет помощи от США: основное
- 6 января США заявила о новом пакете помощи на 3 миллиарда долларов для Украины. Позже американское Минобороны опубликовало перечень оружия, которое планирует передать стране-союзнице.
- Вскоре Украина получит 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров, 100 бронетранспортеров M113, ракеты ПВО RIM-7 и многое другое.
- На пакет помощи активно отреагировал Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что это именно та помощь, которая нужна.