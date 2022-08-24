Скрещиваем пальцы, – эксперт предположил, какое оружие может находиться в рекордном пакете помощи от США

Появилась информация о пакете военной помощи в 3 миллиарда долларов, который должен объявить США ко Дню Независимости Украины. Пока официальной информации от Пентагона нет.

Об этом для 24 канала рассказал Олег Катков – главный редактор издания Defence Express.

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"Нужно понимать, что это рекордный пакет. До этого был всего 1 миллиард. А о понимании масштаба, когда мы говорим о миллиардах на вооружение, то бюджет Минобороны Украины за 2021 год на закупку всего вооружения от патрона до условного "Нептуна" он был на 1 миллиард", – рассказал эксперт.

Что может предусматривать помощь

Катков отметил, что только за август США передали Украине почти 2 миллиарда долларов. Если передадут еще 3, то это будет составлять 5 годовых бюджетов на вооружение.

Что будет в трех миллиардах – сложно предсказать. Если речь идет действительно о долговременном пакете, то я просто скрещиваю пальцы и надеюсь, что там будет F-16 или другой многофункциональный истребитель, который есть в США,

– сказал Катков.

Он добавил, что, возможно, это пакет военной помощи, который Украина получит перед ленд-лизом.

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