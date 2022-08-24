Скрещиваем пальцы, – эксперт предположил, какое оружие может находиться в рекордном пакете помощи от США
Появилась информация о пакете военной помощи в 3 миллиарда долларов, который должен объявить США ко Дню Независимости Украины. Пока официальной информации от Пентагона нет.
Об этом для 24 канала рассказал Олег Катков – главный редактор издания Defence Express.
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"Нужно понимать, что это рекордный пакет. До этого был всего 1 миллиард. А о понимании масштаба, когда мы говорим о миллиардах на вооружение, то бюджет Минобороны Украины за 2021 год на закупку всего вооружения от патрона до условного "Нептуна" он был на 1 миллиард", – рассказал эксперт.
Что может предусматривать помощь
Катков отметил, что только за август США передали Украине почти 2 миллиарда долларов. Если передадут еще 3, то это будет составлять 5 годовых бюджетов на вооружение.
Что будет в трех миллиардах – сложно предсказать. Если речь идет действительно о долговременном пакете, то я просто скрещиваю пальцы и надеюсь, что там будет F-16 или другой многофункциональный истребитель, который есть в США,
– сказал Катков.
Он добавил, что, возможно, это пакет военной помощи, который Украина получит перед ленд-лизом.
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Военная помощь для Украины: последние новости
- Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты. Об этом сообщила президент Зузана Чапутова.
- В Германии обещали передать для ВСУ 225 ракет Vulcano. Они будут уничтожать россиян на расстоянии 70-80 километров.
- США передадут Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Они попадут к ВСУ в течение 2 – 3 месяцев.