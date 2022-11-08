США предоставит Украине дополнительные 25 миллионов долларов из-за проблем с энергетикой и отоплением
8 ноября 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:USAID
Из-за войны и постоянных обстрелов критической инфраструктуры зима в Украине в 2023 году может быть сверхсложной. Для того чтобы в настоящее время поддержать незащищенных людей в Украине, Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) выделят дополнительные 25 миллионов долларов.
Штаты понимают, что постоянные атаки России подорвали способность гражданского населения Украины спокойно пережить холодную зимнюю погоду. А это, в частности, увеличило гуманитарные потребности, особенно среди живущих в поврежденных домах или тех, кто был вынужден бежать из собственного дома из-за войны.