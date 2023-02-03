Украина получит дальнобойные снаряды от США: в Кремле уже отреагировали

В Вашингтоне констатировали, что готовы предоставить нашему государству ракеты, имеющие большой радиус полета. В то же время Кремль не медлил с ответом. В руководстве государства-террориста "попросили" обратить внимание на речь Путина, где тот говорит, что якобы России есть чем отвечать Западу.

О новом пакете военной помощи от Соединенных Штатов Америки, в котором, в частности, будут дальнобойные ракеты, стало известно в среду, 3 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не придумал сказать на это ничего лучше, чем сослаться на своего хозяина Владимира Путина. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Кремлевская пропаганда выглядит неубедительно

Можно смело констатировать, что главные рупоры Кремля "сдулись". Если Песков или другие верные псы Путина раньше могли часами рассказывать о том, "какой Запад плохой", что пена изо рта шла, то теперь с риторикой в России все очень плохо. Хотя, конечно, для нас это, наоборот, очень хорошо.

Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде,

– проворчал Песков в ответ на решение Вашингтона.

Можно было бы подумать, что речь Путина действительно "шедевральная" и способна кого-то в чем-то убедить. Однако слушать ее невозможно, ведь можно мгновенно заснуть. Собственно, лидер российских террористов Путин всего-навсего в очередной раз пригрозил Западу, намекнув, что определенным странам не удастся победить Россию.

Кроме того, он "констатировал", что пока "не отправляет" танки на границы с другими государствами. Над этим можно только посмеяться, потому что как-то комментировать это заявление после почти года полномасштабного вторжения в Украину крайне тяжело.

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Из Путина плохой оратор, но российская пропаганда все еще существует

Не так давно в Институте по изучению войны анализировали риторику Кремля и отмечали, что российский президент слишком ничтожен для произнесения речей, которые смогли бы изменить ход войны. Эксперты акцентировали на том, что российский диктатор не способен формировать информационный фронт. Более того, он даже не пытается это делать.

Хотя на самом деле необязательно быть аналитиком-фактчекером, чтобы понять, где скрывается вражеское ИПСО и пропаганда. Скажем, в последние дни Кремль распространяет информацию о том, что якобы в США "предлагали России мир в обмен на территории Украины".

Очевидно, это абсурд, ведь известно о том, что Вашингтон еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал наше государство в войне с Россией. В частности, поставлял нам вооружение и помогал ВСУ выгонять оккупантов. Как параллельно с этим в Соединенных Штатах могли говорить о каком-то "мире" – известно лишь, вероятно, больным путинским пропагандистам.



Как не поддаваться ИПСО оккупанта / Картинка 24 Канала