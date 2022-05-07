США предоставят Украине дополнительное вооружение и оборудование на еще 150 миллионов долларов

США снова предоставит Украине военную помощь. В этот раз ее стоимость составит 150 миллионов долларов.

Детали помощи от США

О предоставлении вооружения сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что общая стоимость вооружения, которое Вашингтон передал Киеву, уже составляет 3,8 миллиарда долларов.

Читайте также Джилл Байден вместе с румынской первой леди посетили школу с украинскими детьми

Мы будем продолжать предоставлять Украине оружие, которое ее силы эффективно используют для защиты своей страны и свободы своих сограждан,

– подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что США также предоставляют Украине:

финансовую поддержку;

помощь в документировании зверств российской армии против мирных украинцев;

меры по усилению давления на экономику России.

"США, наши союзники и наши партнеры гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его справедливом деле – защите своей страны и своей демократии", – отметил Блинкен.

Политик добавил, что Белый дом будет помогать Украине столько времени, сколько это потребуется для победы в войне.

Отметим, о том, что США предоставят Украине новое вооружение 6 мая сообщил американский лидер Джо Байден. Он отметил, что ВСУ получат боеприпасы, радары и другое важное оборудование. Какое именно – не разглашают.

Интересно В Белом доме готовы обсудить списание долга Украине

Последнее заявление Байдена по Украине: что известно

Политик попросил Конгресс увеличить финансирование помощи Украине. Это, по словам главы Белого дома, даст украинской делегации уверенность за столом переговоров с россиянами.

9 мая Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины. Это произойдет в символическую для Кремля дату.

Это может вас заинтересовать – в Конгресс США внесли резолюцию о введении американских войск в Украину: видео