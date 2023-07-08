Решение было тяжелым, – Байден объяснил, почему дал Украине кассетные снаряды

Вечером 7 июля в США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. В него вошли также кассетные боеприпасы. И Джо Байден объяснил, почему принял такое решение.

В интервью он отметил, что решение о передаче кассетных боеприпасов для Украины "было очень тяжелым". В то же время он отметил важность снарядов, которых постоянно не хватает на поле боя.

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Боеприпасы нужны постоянно

Это было очень тяжелое решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями в Конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы,

– сказал Байден.

Заметим, что соответствующие кассетные снаряды, которые Украина получит от США, будут совместимы со 155-миллиметровыми гаубицами. Последние нам тоже предоставил Вашингтон. По словам Байдена, кассетные боеприпасы – "переходный период" до того момента, пока в стране не смогут производить более 155-миллиметровой артиллерии.

"Это война за боеприпасы. У них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их не хватает. И вот, что я наконец сделал, я принял рекомендацию Министерства обороны – не навсегда, но разрешить этот переходный период, пока мы получаем еще 155- миллиметровых единиц оружия, этих снарядов для украинцев", – сказал Байден.

Джо Байден отметил, что ему понадобилось время, чтобы пойти на соответствующее решение. В то же время он объяснил, что для него сейчас самое главное.

Но главное то, что у них есть оружие, чтобы остановить россиян сейчас – не дать им остановить украинское наступление через эти районы – или нет. И я думаю, что оно им нужно,

– добавил он.

Зеленский поблагодарил за снаряды

Президент Украины выразил благодарность своему американскому коллеге. Он отметил, что это "своевременный, масштабный и очень большой пакет оборонной помощи США".

"Благодарны американскому народу и президенту Джозефу Байдену за решительные шаги, которые приближают Украину к победе над врагом, а демократию – к победе над диктатурой", – добавил он.

Глава государства отметил, что расширение оборонных возможностей даст нам новые инструменты для деоккупации и приближения мира.

Три причины, почему дали кассетные боеприпасы

Их во время брифинга озвучил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.

Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Он был довольно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать,

– объяснил он.

Вторая причина – тот самый "мост" до момента, когда США и союзники смогут производить больше снарядов.

Что касается третьей причины, то представитель Пентагона отметил "теорию победы" Путина. Ведь кремлевский диктатор может просто всех "переждать", чтобы потом пойти напролом. Поскольку так называемый "блицкриг" провалился, то теперь "он играет в длинную". И это то, что не стоит допустить, подчеркнул Каль. Он заверил, что необходимо, чтобы России не удалось победить.

В России уже истерика

Уже отреагировал на кассетные снаряды посол России в США Анатолий Антонов. Он жаловался, что "уровень провокаций американских властей зашкаливает и приближает новую мировую войну". Кроме того, он отметил, что предоставление такого типа боеприпасов – якобы "жест отчаяния со стороны Соединенных Штатов".